Infortunio per Pinamonti durante Sassuolo-Fiorentina, esce dopo 53 minuti: cosa si è fatto il centravanti

Andrea Pinamonti preoccupa il Sassuolo. Il centravanti neroverde ha iniziato la gara delle 15 contro la Fiorentina dal primo minuto, ma è stato costretto ad abbandonare il campo poco dopo l'inizio del secondo tempo.
Pinamonti si è fatto male dopo un contrasto aereo con Comuzzo e il suo allenatore, Fabio Grosso, non ha potuto fare altro che assecondare la sua richiesta di sostituzione: al suo posto è entrato in campo l'ex napoletano Cheddira.
Ma cosa si è fatto nello specifico Pinamonti? Le condizioni del centravanti dopo l'infortunio e come sta.