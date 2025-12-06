Pubblicità
Andrea Pinamonti Sassuolo Fiorentina Serie AGetty
Stefano Silvestri

Infortunio per Pinamonti durante Sassuolo-Fiorentina, esce dopo 53 minuti: cosa si è fatto il centravanti

La gara di Andrea Pinamonti è durata poco più di un tempo, poi l'attaccante del Sassuolo è stato costretto alla sostituzione: cos'è successo al Mapei Stadium.

Andrea Pinamonti preoccupa il Sassuolo. Il centravanti neroverde ha iniziato la gara delle 15 contro la Fiorentina dal primo minuto, ma è stato costretto ad abbandonare il campo poco dopo l'inizio del secondo tempo.

Pinamonti si è fatto male dopo un contrasto aereo con Comuzzo e il suo allenatore, Fabio Grosso, non ha potuto fare altro che assecondare la sua richiesta di sostituzione: al suo posto è entrato in campo l'ex napoletano Cheddira.

Ma cosa si è fatto nello specifico Pinamonti? Le condizioni del centravanti dopo l'infortunio e come sta.

  • L'INFORTUNIO DI PINAMONTI

    Pinamonti si è fatto male dopo 6 minuti nel corso della ripresa: è andato a saltare su un pallone lanciato lungo dalle retrovie assieme a Comuzzo, che ha avuto la meglio di testa, ma nel ricadere ha messo male a terra la caviglia destra.

    L'ex genoano è così rimasto a terra dolorante, mentre l'azione stava proseguendo dalla parte opposta. L'arbitro Pairetto ha fermato il gioco e autorizzato la sostituzione, avvenuta un paio di minuti dopo con Cheddira.

  • COME STA PINAMONTI

    Le prime sensazioni per quanto riguarda l'infortunio di Pinamonti non sono le migliori possibili: il centravanti del Sassuolo era molto dolorante al momento di uscire dal campo e riportarsi negli spogliatoi.

    Secondo DAZN, il calciatore non riusciva nemmeno ad appoggiare a terra il piede destro a causa del dolore alla caviglia. Motivo per cui il livello di preoccupazione in casa Sassuolo sembra essere piuttosto alto.

  • LE PAROLE DI GROSSO

    Dopo la gara tra Sassuolo e Fiorentina, il tecnico neroverde Fabio Grosso - espulso nel secondo tempo - ha parlato anche delle condizioni di Pinamonti facendo professione di ottimismo:

    "Sembrava stare meglio, lo valutiamo nei prossimi giorni: speriamo di recuperarlo".

  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Solo gli esami, in ogni caso, sveleranno con precisione che cosa si sia fatto Pinamonti nel secondo tempo di Sassuolo-Fiorentina: accertamenti che verranno effettuati nei prossimi giorni.

    Il prossimo impegno dei neroverdi sarà domenica 14 dicembre contro il Milan, a San Siro, con calcio d'inizio alle 12.30: Pinamonti, dopo l'infortunio, è già da considerarsi in dubbio per la sfida contro i rossoneri.

