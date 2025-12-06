Infortunio per Pinamonti durante Sassuolo-Fiorentina, esce dopo 53 minuti: cosa si è fatto il centravanti

Pinamonti si è fatto male dopo 6 minuti nel corso della ripresa: è andato a saltare su un pallone lanciato lungo dalle retrovie assieme a Comuzzo, che ha avuto la meglio di testa, ma nel ricadere ha messo male a terra la caviglia destra.

L'ex genoano è così rimasto a terra dolorante, mentre l'azione stava proseguendo dalla parte opposta. L'arbitro Pairetto ha fermato il gioco e autorizzato la sostituzione, avvenuta un paio di minuti dopo con Cheddira.