Infortunio per Hien: è a rischio per Atalanta-Brugge, le condizioni del difensore

Atalanta vs Club Bruges

Il centrale della Dea si è fermato nella rifinitura e rischia di saltare la sfida di Champions League: tutti gli aggiornamenti sul suo infortunio.

Non si placa l'emergenza infortuni in casa Atalanta. Nemmeno il tempo di gioire per il recupero di Ademola Lookman e Sead Kolasinac, che Gian Piero Gasperini deve già fare i conti con una nuova defezione.

Alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Brugge, lsak Hien si è infortunato nel corso della rifinitura e, di conseguenza, è altamente probabile che il centrale svedese non prenderà parte al match decisivo per il prosieguo del cammino europeo della Dea.

Di seguito tutte le informazioni sull'infortunio di Hien e quando può tornare a disposizione di Gasperini.