Infortunio per Dimarco in Napoli-Inter: l'esito degli esami e i tempi di recupero

L'esito degli esami ai quali si è sottoposto l'esterno nerazzurro dopo l'infortunio in Napoli-Inter: stop di 20 giorni.

Federico Dimarco è stato protagonista, nel bene e nel male, della sfida Scudetto che ha visto l'Inter pareggiare 1-1 sul campo del Napoli.

L'esterno nerazzurro ha sbloccato il match con uno strepitoso calcio di punizione che però non è bastato per strappare l'intera posta in palio al 'Maradona'. Il classe 1997 si è però fermato nel corso secondo tempo a causa di un problema muscolare che l'ha costretto al cambio al quinto della ripresa, con Simone Inzaghi che l'ha sostituito con Benjamin Pavard.

Nella giornata di lunedì 3 marzo, l'ex Verona si è sottoposto agli esami strumentali che hanno chiarito l'entità dell'infortunio patito nella sfida Scudetto contro la squadra di Antonio Conte.