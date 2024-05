L'esterno si è accasciato proprio sul fischio finale del primo tempo e non è rientrato in campo dopo l'intervallo.

Ancora un infortunio al Milan, stavolta a fermarsi è uno dei giocatori in maggiore condizione ovvero Samu Chukwueze.

L'ex esterno del Villarreal si è fatto male contro il Cagliari, tanto da essere costretto al cambio.

Un problema in più per Pioli che quasi certamente non potrà contare su Chukwueze nelle ultime due giornate di campionato.