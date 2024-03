Il centrocampista si è fermato per un problema muscolare durante l'allenamento: salterà Juventus-Atalanta.

Altro infortunio in casa Juventus per quanto riguarda il reparto di centrocampo, sempre più falcidiato: l'ultimo in ordine di tempo a fermarsi è Carlos Alcaraz.

Problema fisico rimediato dall'argentino durante l'allenamento di mercoledì 6 marzo, a quattro giorni dall'importante sfida contro l'Atalanta all'Allianz Stadium.

Un appuntamento a cui l'ex Racing Club non potrà gioco forza prendere parte.