Infortunio per Pellegri: c'è lesione, salta il derby contro la Juventus. I tempi di recupero

Il Torino perde Pietro Pellegri, vittima di un infortunio muscolare piuttosto serio: quando potrà tornare in campo l'ex attaccante del Milan.

L'infortunio rimediato da Pietro Pellegri è piuttosto serio: è questo quanto emerge dal comunicato emesso nel tardo pomeriggio dal Torino, tre giorni dopo l'anticipo di campionato giocato in casa dell'Empoli.

Pellegri non è stato inserito da Ivan Juric nella lista dei convocati del Toro in vista della sfida del Castellani, poi persa per 3-2: non si è trattato di una scelta tecnica, bensì di un problema fisico.

Un guaio muscolare, per la precisione, ha costretto ai box l'ex attaccante di Genoa, Monaco e Milan. E non gli permetterà di rientrare in campo ancora per un bel po' di tempo.