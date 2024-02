Infortunio Ngonge, salta il Barcellona: quando torna e tempi di recupero

Il belga classe 2000 si è infortunato alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League: problema muscolare e niente Barcellona.

Subito una defezione per Francesco Calzona. Il nuovo tecnico del Napoli, tornato all’ombra del Vesuvio nella giornata di lunedì - dopo le esperienze da vice di Sarri e collaboratore di Spalletti -, si è presentato ieri alla stampa e questa sera avrà il battesimo di fuoco con la sfida di Champions League contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale.

Per gli azzurri una gara da non sbagliare dopo il secondo ribaltone in panchina e il terzo allenatore in stagione dopo Rudi Garcia e Walter Mazzarri.

Come dicevamo, Calzona deve fare subito i conti con un infortunio. Il commissario tecnico della Slovacchia e nuovo allenatore del Napoli non avrà a disposizione stasera al Maradona Cyril Ngonge, che si è fermato nell’allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro i blaugrana di Xavi.

A comunicare il forfait dell’ex Verona è stato lo stesso club partenopeo con una nota ufficiale: Ngonge non è presenze nella lista dei convocati di Calzona per Napoli-Barcellona.