Il centrocampista bianconero si oppone a Kaio Jorge, rimane a terra ed è costretto al cambio: per lui lussazione alla spalla sinistra.

Non una giornata semplice dal punto di vista degli infortuni per la Juventus, vittoriosa al 95' all'Allianz Stadium col Frosinone.

Dopo Adrien Rabiot, Massimiliano Allegri ha dovuto sostituire anche Weston McKennie: il centrocampista statunitense ha chiesto il cambio per infortunio nel finale.

All'86', quindi, il tecnico bianconero è stato costretto a far entrare Samuel Iling-Junior: non una gran domenica per la Juventus dal punto di vista fisico.