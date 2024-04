Imprevisto per il club rossonero: Stefano Pioli costretto a schierare il secondo portiere dopo il ko nel riscaldamento.

In Juventus-Milan a difendere la porta rossonera non c'è Mike Maignan: nel riscaldamento, il portiere francese ha accusato un problema fisico, costringendo Stefano Pioli a cambiare i piani.

Un imprevisto a pochi istanti dall'inizio del match che ha così portato Marco Sportiello a indossare i guantoni e a scendere in campo da titolare.

Maignan è comunque andato in panchina per seguire da vicino i compagni in una sfida assai complicata come quella contro i bianconeri.