Infortunio Lovric e Thauvin: cosa si sono fatti i due giocatori dell'Udinese e i tempi di recupero

Sandi Lovric e Florian Thauvin si sono fatti male durante il posticipo tra Udinese e Inter: il guaio fisico del centrocampista è più serio.

Oltre al danno, anche la beffa. Lunedì sera l'Udinese è uscita sconfitta in pieno recupero nel posticipo contro l'Inter, battuta da una rete di Frattesi. Ma non è solo il ko a tenere in pesante apprensione i friulani e Gabriele Cioffi.

Al conto vanno infatti aggiunti un paio di infortuni capitati alla formazione bianconera durante la partita: prima quello capitato a Sandi Lovric, quindi quello di Florian Thauvin.

Ma cosa si sono fatti Lovric e Thauvin? Qual è la natura del loro infortunio? Tutti gli aggiornamenti sulle loro condizioni e sui tempi di recupero dei due giocatori dell'Udinese.