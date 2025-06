Infortunio per Locatelli in Nazionale: condizioni e tempi di recupero del centrocampista della Juventus

Esami per Manuel Locatelli, alle prese con un infortunio alla gamba destra: le condizioni e le ultime in vista dei match contro Norvegia e Moldavia.

Possibile tegola in vista per Luciano Spalletti che, in occasione delle sfide valide per le qualificazioni mondiali contro Norvegia e Moldavia, potrebbe dover fare a meno di Manuel Locatelli.

Il centrocampista della Juventus si è fermato in allenamento e la sua presenza per le prime due sfide del girone è quanto mai in dubbio.

Di seguito le ultime sulle condizioni di Locatelli e se riuscirà a rimanere all'interno del ritiro della Nazionale senza tornare in anticipo a Torino.