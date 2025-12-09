Pubblicità
Leao Milan LazioGetty
Vittorio Rotondaro e Alessandro De Felice

Infortunio Leao, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante del Milan? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Le ultime sull'infortunio di Rafael Leao e sugli esami svolti dall'attaccante portoghese, che si è fatto male nel primo tempo della sfida di campionato tra Torino e Milan.

Il Milan perde Rafa Leao. Alla gioia per la vittoria in rimonta dei rossoneri di Allegri sul Torino per 3-2, successo che ha consentito al Diavolo di riagganciare il Napoli in vetta alla classifica si è subito contrapposta ieri la preoccupazione per l’infortunio nel primo tempo del portoghese.

Alla mezz’ora, Leao ha calciato in porta da lontano e ha accusato un problema muscolare all’inguine, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere immediatamente il cambio.

Oggi, a poche ore dallo stop, il portoghese si è sottoposto ad esami strumentali all’adduttore per valutare l’entità dello stop e i tempi di recupero.

Come sta Leao? Quando torna? Le ultime sulle sue condizioni e l'esito dei controlli.

  • INFORTUNIO LEAO, L'ESITO DEGLI ESAMI

    Il Milan ha comunicato l'esito degli esami di Leao dopo l'infortunio rimediato contro il Torino.

    "Rafael Leão: la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".

  • L'INFORTUNIO DI LEAO

    Al 30’ di Torino-Milan, sul risultato di 2-1 in favore dei granata, Rafael Leao ha chiesto il cambio.

    Il portoghese ha accusato un problema all’inguine dopo aver calciato in porta dalla distanza.

    Subito una smorfia di dolore e il forfait, con Ricci al suo posto.

  • QUANDO TORNA LEAO?

    Nulla di particolarmente grave per Leao, che comunque non dovrebbe essere a disposizione di Allegri per Milan-Sassuolo di domenica prossima.

    L'obiettivo, in casa rossonera, è averlo a disposizione per la semifinale della Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita contro il Napoli campione d'Italia il 18 dicembre.

  • LEAO GIOCA IN SUPERCOPPA?

    Al momento non è possibile dire con certezza se Leao sarà o meno presente tra i convocati per la Supercoppa, sebbene l'esito degli esami non sia negativo come in un primo momento ci si sarebbe aspettato.

    Lo staff medico del Milan farà di tutto per riconsegnarlo ad Allegri in tempo utile: come avvenuto con Pulisic, autore di una doppietta nonostante la febbre che lo aveva debilitato fino a poche ore prima del match di Torino.

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA LEAO

    Leao out per Milan-Sassuolo di domenica 14 dicembre: l'obiettivo, come detto, è il rientro in Supercoppa.

    A seconda dell'esito della sfida al Napoli si capirà se il Milan disputerà una gara aggiuntiva in Arabia Saudita, ovvero la finalissima: a cui Leao non vorrebbe affatto mancare.

0