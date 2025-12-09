Infortunio Leao, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante del Milan? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Il Milan perde Rafa Leao. Alla gioia per la vittoria in rimonta dei rossoneri di Allegri sul Torino per 3-2, successo che ha consentito al Diavolo di riagganciare il Napoli in vetta alla classifica si è subito contrapposta ieri la preoccupazione per l’infortunio nel primo tempo del portoghese.

Alla mezz’ora, Leao ha calciato in porta da lontano e ha accusato un problema muscolare all’inguine, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere immediatamente il cambio.

Oggi, a poche ore dallo stop, il portoghese si è sottoposto ad esami strumentali all’adduttore per valutare l’entità dello stop e i tempi di recupero.

Come sta Leao? Quando torna? Le ultime sulle sue condizioni e l'esito dei controlli.