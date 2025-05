Infortunio per Kean in Fiorentina-Betis: "Ha sentito qualcosa nell'ultimo scatto". Le ultime verso il Venezia

Il centravanti viola è uscito acciaccato dal campo in Conference League: le sue condizioni in vista del posticipo del Penzo in programma lunedì.

Oltre al danno, pure la possibile beffa. Non solo la Fiorentina si lecca le ferite per la dolorosissima eliminazione dalla Conference League per mano del Betis: ora deve pure fare attenzione alle condizioni di Moise Kean.

L'attaccante viola, che in casa del Betis è entrato a gara in corso e al ritorno non è riuscito a lasciare il segno, è uscito acciaccato dal campo, come confermato dopo la partita da Raffaele Palladino.

Alle porte c'è ora un'altra sfida importante per il futuro della Fiorentina e per le ultime speranze europee dei gigliati: il posticipo di lunedì 12 maggio in casa del Venezia, gara valida per la trenteseiesima giornata di Serie A. Kean ci sarà? Le ultime sulle sue condizioni.