Infortunio nel riscaldamento di Venezia-Milan per Luka Jovic: le condizioni del serbo e i tempi di recupero.

Brutta notizia per il Milan: nel riscaldamento prima del calcio d'inizio della sfida sul campo del Venezia si è fermato Luka Jovic.

Il serbo, reduce dalla doppietta rifilata all'Inter in Coppa Italia, si è accomodato in panchina per fare posto ad Abraham al centro del tridente offensivo rossonero.

Ma quali sono le condizioni e i tempi di recupero? Jovic sarà presente nella prossima partita?