Infortunio per Isaksen in Lazio-Bologna, è uscito all'intervallo: cosa si è fatto il danese e le sue condizioni

Gustav Isaksen ha vissuto un Lazio-Bologna completamente dai due volti. Nel senso che l'esterno danese ha prima segnato la rete che ha portato in vantaggio la propria squadra, poi è stato costretto alla sostituzione.

Isaksen ha giocato solo un tempo contro la formazione di Vincenzo Italiano: il primo. Per il secondo, invece, non è tornato in campo. E il motivo è legato appunto a un problema fisico, non a una scelta tecnica da parte di Maurizio Sarri.

Cosa si è fatto Isaksen nel primo tempo di Lazio-Bologna? Le condizioni dell'ex giocatore del Midtjylland.