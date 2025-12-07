Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Isaksen Cambiaghi Lazio BolognaGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Isaksen in Lazio-Bologna, è uscito all'intervallo: cosa si è fatto il danese e le sue condizioni

Lazio-Bologna dai due volti per Gustav Isaksen: prima il mancino ha segnato il momentaneo 1-0, poi è stato costretto al cambio tra primo e secondo tempo.

Pubblicità

Gustav Isaksen ha vissuto un Lazio-Bologna completamente dai due volti. Nel senso che l'esterno danese ha prima segnato la rete che ha portato in vantaggio la propria squadra, poi è stato costretto alla sostituzione.

Isaksen ha giocato solo un tempo contro la formazione di Vincenzo Italiano: il primo. Per il secondo, invece, non è tornato in campo. E il motivo è legato appunto a un problema fisico, non a una scelta tecnica da parte di Maurizio Sarri.

Cosa si è fatto Isaksen nel primo tempo di Lazio-Bologna? Le condizioni dell'ex giocatore del Midtjylland.

  • L'INFORTUNIO DI ISAKSEN

    Un problema all'adduttore: questo è ciò che ha messo ko Isaksen. L'esterno di Sarri lo ha avvertito nella parte finale della prima frazione, chiedendo e ottenendo il cambio una volta rientrato negli spogliatoi dell'Olimpico.

    Al posto di Isaksen è entrato Matteo Cancellieri, a sua volta rientrato in campo proprio questa sera dopo un infortunio. L'ex giocatore di Empoli e Parma è andato a piazzarsi al posto del compagno, sulla destra del tridente completato da Zaccagni e Castellanos.

    • Pubblicità

  • ATTESA PER GLI ESAMI

    Nei prossimi giorni, durante la settimana, Isaksen effettuerà gli esami del caso per capire con maggiore certezza se e per quanto tempo dovrà rimanere ai box, senza poter dare una mano alla Lazio in campionato.

    Al momento le sue condizioni sono da valutare, il che significa che Isaksen è da considerarsi già in dubbio per la prossima sfida dei biancocelesti, in programma in casa del Parma sabato 13 dicembre.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • AVEVA SEGNATO L'1-0

    Proprio Isaksen, come detto, aveva segnato la rete dell'1-0, quella che aveva portato momentaneamente in vantaggio la Lazio sul Bologna prima dell'immediato pareggio firmato da Odgaard.

    L'episodio clou era avvenuto al 38', poco prima di avvertire il problema all'adduttore: tiro con l'interno di Zaccagni da posizione defilata, smanacciata di Ravaglia e sinistro vincente di Isaksen da pochi passi e con la porta semivuota.

  • PRONTO CANCELLIERI

    A prendere il posto di Isaksen, nel caso il danese non sia disponibile per la prossima o per le prossime partite, sarà proprio Matteo Cancellieri. L'esterno italiano del resto aveva iniziato bene la stagione al posto del collega di fascia, ai box a causa della mononucleosi, sorprendendo ad esempio contro Torino e Genoa prima di farsi male.

    Un'alternativa per Sarri è Pedro, che però è a tutti gli effetti una seconda scelta e da diversi anni gioca più centralmente rispetto alle stagioni al Barcellona.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Lazio crest
Lazio
LAZ