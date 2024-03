Il Toronto perde Insigne: infortunio al tendine del ginocchio

Brutta tegola per il Toronto, alle prese con l'infortunio di Insigne che non tornerà prima di sei settimane.

Dalla soddisfazione per l'ottimo inizio di stagione all'amarezza per l'infortunio rimediato da uno dei punti di riferimento della squadra: in casa Toronto sono ore difficili per la notizia dell'assenza forzata a cui andrà incontro Lorenzo Insigne.

L'ex capitano del Napoli si è fermato nel corso dell'ultimo match vinto dal Toronto sull'Atlanta United: durante l'intervallo, il tecnico Heardman lo ha sostituito con Thompson.

Il processo di recupero non sarà breve: per il Toronto una pessima notizia, che fa da contraltare con i risultati positivi di questo primissimo scorcio d'annata.