Il capitano della Lazio costretto a uscire alla fine del primo tempo: le condizioni svelate dallo stesso Immobile.

"Quando una stagione inizia così in malo modo, anche l'infortunio di oggi purtroppo... alla fine le cose negative arrivano tutte in una volta": Ciro Immobile non è contento, dopo Roma-Lazio.

Sia per quel che riguarda il risultato, negativo, sia per come sono andate le cose personalmente, con un cambio avvenuto al 45'.

Proprio il capitano biancoceleste ha svelato i motivi della decisione di igor Tudor di sostituirlo all'intervallo.