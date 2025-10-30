Pubblicità
Infortunio per Gosens in Inter-Fiorentina: le sue condizioni e la situazione verso il Lecce

Piove sul bagnato per la squadra di Pioli, che a San Siro ha perso il tedesco nel finale di partita: come sta e chi può sostituirlo sulla fascia sinistra.

Alla Fiorentina piove davvero sul bagnato: non bastasse il brutto ko contro l'Inter, non bastasse una classifica più che mai precaria, ecco arrivare anche un infortunio di Robin Gosens a complicare ulteriormente una situazione già delicatissima.

L'ex esterno sinistro dell'Atalanta, ma ex anche nella partita contro l'Inter, è uscito dal campo a poco più di 10 minuti dalla fine della sfida di San Siro, già indirizzata verso l'Inter: a fermarlo è stato un problema muscolare.

Che cosa si è fatto Gosens? Riuscirà a essere in campo domenica pomeriggio nell'importantissimo Fiorentina-Lecce in programma al Franchi? Le sue condizioni.

  • L'INFORTUNIO DI GOSENS

    La Fiorentina è tornata a Firenze dopo la partita contro l'Inter e Gosens ha svolto gli esami di rito al Viola Park. Esami che hanno confermato l'esistenza di un guaio muscolare, come del resto si era capito già a San Siro.

    Nello specifico, l'ex atalantino ha rimediato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra: questo hanno rivelato gli accertamenti andati in scena oggi.

  • GOSENS GIOCA FIORENTINA-LECCE?

    Il mirino è naturalmente puntato sulla prossima partita di campionato della Fiorentina: la gara di domenica 2 novembre contro il Lecce, che stante la situazione di classifica degli uomini di Pioli è diventata un vero e proprio scontro diretto.

    La Fiorentina non ha diramato le tempistiche di recupero di Gosens, che però salvo clamorose sorprese non sarà della partita.

  • QUANDO TORNA GOSENS

    Il rischio per la Fiorentina è quello che Gosens possa restare fermo fino a dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

    L’esterno tedesco dovrebbe saltare anche la sfida di Conference League con il Mainz in programma il prossimo 6 novembre e la speranza è quella di riaverlo per l’altro scontro diretto di campionato che attende i viola: quello con il Genoa.

    Nel caso di un allungarsi dei tempi di recupero, il suo rientro potrebbe avvenire dopo la sosta e quindi in occasione di Fiorentina-Juventus del successivo 22 novembre. 

  • CHI GIOCHEREBBE AL POSTO DI GOSENS

    Il favorito per prenderne il posto sulla fascia sinistra del centrocampo viola è Niccolò Fortini, prodotto del vivaio viola che quando è stato chiamato in causa in questo inizio di stagione ha offerto buone prestazioni.

    L'alternativa a disposizione di Pioli è Fabiano Parisi che, almeno ai blocchi di partenza del campionato, era considerato il vero vice-Gosens. 

