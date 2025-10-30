Infortunio per Gosens in Inter-Fiorentina: le sue condizioni e la situazione verso il Lecce

La Fiorentina è tornata a Firenze dopo la partita contro l'Inter e Gosens ha svolto gli esami di rito al Viola Park. Esami che hanno confermato l'esistenza di un guaio muscolare, come del resto si era capito già a San Siro.

Nello specifico, l'ex atalantino ha rimediato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra: questo hanno rivelato gli accertamenti andati in scena oggi.