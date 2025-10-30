Infortunio per Gosens in Inter-Fiorentina: le sue condizioni e la situazione verso il Lecce

Alla Fiorentina piove davvero sul bagnato: non bastasse il brutto ko contro l'Inter, non bastasse una classifica più che mai precaria, ecco arrivare anche un infortunio di Robin Gosens a complicare ulteriormente una situazione già delicatissima.
L'ex esterno sinistro dell'Atalanta, ma ex anche nella partita contro l'Inter, è uscito dal campo a poco più di 10 minuti dalla fine della sfida di San Siro, già indirizzata verso l'Inter: a fermarlo è stato un problema muscolare.
Che cosa si è fatto Gosens? Riuscirà a essere in campo domenica pomeriggio nell'importantissimo Fiorentina-Lecce in programma al Franchi? Le sue condizioni.