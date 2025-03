Brutte notizie per la Juventus: gli esami svolti da Federico Gatti hanno rilevato la presenza di una frattura.

Non arrivano buone notizie per la Juventus, reduce dal ritorno alla vittoria nella prima uscita di Tudor in qualità di sostituto dell'esonerato Thiago Motta.

Contro il Genoa si era fermato Federico Gatti, costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo per fare spazio a Kalulu al minuto 26.

L'ex difensore del Frosinone si è sottoposto agli esami diagnostici che hanno rilevato la presenza di una frattura.