Infortunio Gaetano, la data del rientro e i tempi di recupero: quando torna e quante partite salta il trequartista del Cagliari

Gianluca Gaetano salta la trasferta del Cagliari in casa dell'Atalanta: come sta l'ex giocatore del Napoli e quando torna a disposizione di Nicola.

Gianluca Gaetano si ferma. Dopo aver collezionato una sola maglia da titolare nelle ultime sei partite di campionato, il trequartista del Cagliari è costretto a dare forfait in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.

Problema a un ginocchio per l'ex giocatore del Napoli, che dunque non ci sarà. Come sempre era in ballottaggio con Viola per la maglia di trequartista centrale nel 4-2-3-1 del Cagliari, ma al Gewiss Stadium il tecnico Davide Nicola non potrà contare su di lui.

Ma cosa si è fatto Gaetano? Quanto dovrà rimanere lontano dai campi e quali saranno i suoi tempi di recupero? Le sue condizioni.