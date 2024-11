Matteo Gabbia, fuori da quasi un mese per un problema muscolare, è tornato in gruppo e sarà disponibile per Milan-Juventus.

