Infortunio per Freuler: il centrocampista del Bologna si opera alla clavicola, l'esito degli esami e i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Bologna perché è costretto a fermarsi Remo Freuler per un problema alla clavicola destra. Il centrocampista si è fatto male durante l'ultima partita contro il Parma, uscendo dal campo perché impossibilitato a proseguire il match.

Il Bologna ha dato importanti aggiornamenti sulle condizioni del giocatore svizzero e non sono novità positive per Vincenzo Italiano che perderà uno dei fedelissimi per le prossime partite.

Ma cosa si è fatto di preciso Freuler e quanto rischia di dover rimanere fuori? Di seguito i dettagli sulle sue condizioni.