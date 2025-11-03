Pubblicità
Bologna FC 1909 v SC Freiburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Andrea Ajello

Infortunio per Freuler: il centrocampista del Bologna si opera alla clavicola, l'esito degli esami e i tempi di recupero

Remo Freuler costretto a fermarsi per un infortunio alla clavicola: lo svizzero si sottoporrà all'intervento. Il comunicato del Bologna e quando può tornare il centrocampista.

Brutte notizie in casa Bologna perché è costretto a fermarsi Remo Freuler per un problema alla clavicola destra. Il centrocampista si è fatto male durante l'ultima partita contro il Parma, uscendo dal campo perché impossibilitato a proseguire il match.

Il Bologna ha dato importanti aggiornamenti sulle condizioni del giocatore svizzero e non sono novità positive per Vincenzo Italiano che perderà uno dei fedelissimi per le prossime partite. 

Ma cosa si è fatto di preciso Freuler e quanto rischia di dover rimanere fuori? Di seguito i dettagli sulle sue condizioni. 

  • L'INFORTUNIO DI FREULER IN PARMA-BOLOGNA

    Il Bologna è uscito dalla trasferta con il Parma con tre punti e una vittoria importante ma anche con lo stop di Freuler. Il centrocampista infatti ha rimediato un infortunio alla clavicola.

    In particolare, Freuler si è fatto male dopo uno scontro di gioco con Sorensen. 

  • INFORTUNIO FREULER: COMUNICATO BOLOGNA

    "Remo Freuler ha riportato ieri, in un contrasto fortuito, la frattura scomposta della clavicola destra. Verrà sottoposto ad intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. I tempi di ripresa saranno comunicati dopo l’intervento".

  • QUANDO TORNA FREULER?

    Il Bologna perde così uno dei giocatori centrali per Italiano in mezzo al campo. Freuler salterà le prossime partite ma ancora non sono noti nel dettaglio i tempi di recupero, che saranno più chiari solo dopo l'intervento. 

    Il rischio però è che lo svizzero rimanga ai box per diverse settimane. 

