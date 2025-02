Infortunio Frattesi, l'annuncio di Inzaghi dopo il Genoa: le condizioni in vista di Napoli-Inter e quando torna

Il centrocampista non ha preso parte a Inter-Genoa a causa di un problema fisico: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro e quando può tornare.

Un forfait inaspettato in una delle settimane chiave della stagione dell’Inter. Simone Inzaghi perde a sorpresa Davide Frattesi, in attesa di capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Dopo il successo per 1-0 sul Genoa a San Siro, firmato dal capitano Lautaro Martinez, il tecnico nerazzurro ha rivelato che l’ex centrocampista del Sassuolo non ha potuta dare il suo apporto alla causa per colpa di un problema fisico che ha impedito di mandarlo in campo.

Ora resta da capire se Frattesi tornerà a disposizione in occasione delle sfide contro la Lazio in Coppa Italia martedì sera o per lo scontro diretto Scudetto contro il Napoli, in attesa del doppio confronto contro il Feyenoord negli ottavi di Champions League.