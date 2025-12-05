Infortunio Felici, quando torna? L'esito degli esami, l'operazione e il comunicato del Cagliari

Dopo Andrea Belotti, anche Mattia Felici.
Il Cagliari di Pisacane dovrà rinunciare a un altro dei suoi giocatori per il resto dell'annata, dopo che il classe 2001 si è infortunato al ginocchio nella partita di Coppa Italia persa contro il Napoli, in cui lo stesso Felici ha calciato sulla traversa durante la lotteria dei rigori. Con il grave infortunio già subito.
Nella giornata di venerdì 5 dicembre, il Cagliari ha confermato le peggiori preoccupazioni: k.o al ginocchio, operazione e 2025/2026 terminato.