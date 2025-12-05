Pubblicità
Infortunio Felici, quando torna? L'esito degli esami, l'operazione e il comunicato del Cagliari

Il giocatore del Cagliari si è infortunato nella partita di Coppa Italia contro il Napoli e non potrà giocare per i rossoblù per il resto della stagione: tutto confermato.

Dopo Andrea Belotti, anche Mattia Felici. 

Il Cagliari di Pisacane dovrà rinunciare a un altro dei suoi giocatori per il resto dell'annata, dopo che il classe 2001 si è infortunato al ginocchio nella partita di Coppa Italia persa contro il Napoli, in cui lo stesso Felici ha calciato sulla traversa durante la lotteria dei rigori. Con il grave infortunio già subito.

Nella giornata di venerdì 5 dicembre, il Cagliari ha confermato le peggiori preoccupazioni: k.o al ginocchio, operazione e 2025/2026 terminato.

  • QUANDO TORNA FELICI?

    In virtù dell'infortunio e dell'operazione, Felici potrà tornare in campo solo nella prossima stagione.

    Il giocatore del Cagliari si è infortunato gravemente nella partita di Coppa Italia contro il Napoli.

  • IL COMUNICATO DEL CAGLIARI

    "A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in occasione della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, Mattia Felici è stato sottoposto nella giornata odierna ad approfondimenti diagnostici presso la clinica Villa Stuart di Roma"

    "Si è reso necessario intervenire per via chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita".

  • CAGLIARI SUL MERCATO

    Inutile dire che dopo l'infortunio di Felici, uno dei migliori giocatori rossoblù in questa prima parte di stagione, il Cagliari entrerà nel mercato di gennaio per trovare un suo sostituto. 

    La società di Giulini dovrà intervenire sul mercato per migliorare il reparto d'attacco e di centrocampo, ma non è da escludere anche un arrivo per dare una mano in difesa in vista della seconda parte di stagione.

    Attualmente il Cagliari non vince dalla partita contro il Lecce, che lo ha portato ad essere nuovamente in piena lotta salvezza come di consueto.

  • L'AUGURIO SUI SOCIAL

    "Forza Matti, ti aspettiamo in campo più forte di prima" ha scritto il Cagliari sui social dopo aver comunicato l'esito degli esami e l'operazione per Felici. "Tutto il popolo rossoblù è al tuo fianco".
