Il River Plate perde Driussi, l'attaccante segna e si fa male: salterà l'Inter e l'intero Mondiale per Club

Brutte notizie per il River Plate che dovrà fare a meno del suo centravanti: infortunio per Driussi nel match contro l'Urawa Red Diamonds.

Il Mondiale per Club è iniziato nel migliore dei modi per il River Plate, vittorioso nella gara d'esordio per 3-1 contro l'Urawa Red Diamonds ma c'è anche una tegola per la squadra argentina, che perde uno dei suoi giocatori più importanti.

Nel debutto negli Stati Uniti infatti, si è infortunato Sebastian Driussi, attaccante passato anche in Europa dove ha giocato con la maglia dello Zenith.

L'argentino, classe 1996, ha subito un infortunio piuttosto serio alla caviglia che lo costringerà a saltare le prossime partite. Il suo Mondiale per Club è già finito.