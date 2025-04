Fiorentina vs Empoli

Dodò, alle prese con problemi di appendicite, potrebbe essere operato: "Non preoccupatevi, non è niente". Stop di almeno 7-10 giorni.

Oltre all'assenza di Moise Kean, che ha saltato Cagliari-Fiorentina per motivi personali e che potrebbe dare forfait anche contro l'Empoli, Raffaele Palladino perde un'altra pedina chiave del proprio scacchiere.

In casa viola a fermarsi è stato Dodò, che non giocherà il derby toscano contro la squadra di Roberto D'Aversa e che rischia di restare ai box per qualche settimana.

Cos'ha Dodò? Quando torna?