Infortunio Dia in Lazio-Monza: problema fisico e cambio nel primo tempo, le condizioni

Lazio vs Monza

L'attaccante senegalese si è fatto male nel corso della prima frazione della sfida dell'Olimpico: forfait e cambio obbligato, con Pedro al suo posto.

Arriva una brutta notizia per la Lazio e per il suo allenatore Marco Baroni nel corso del primo tempo della sfida contro il Monza all'Olimpico, gara valida per la 24esima giornata di campionato.

Dopo il goal del vantaggio, firmato da Marusic su sponda di Castellanos, i biancocelesti hanno perso Boulaye Dia per infortunio.

Il senegalese si è fermato, chiedendo il cambio per un problema fisico: al suo posto è entrato Pedro, che si posiziona alle spalle del Taty nel tridente completato da Isaksen e Zaccagni.