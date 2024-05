Il centrocampista olandese si fa male in finale contro la Juventus: e adesso rischia l'Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Non belle notizie per Gian Piero Gasperini, che in questo finale di stagione ha la possibilità di riscrivere la storia dell'Atalanta, e del calcio italiano.

Si è fatto male Marten De Roon: il centrocampista olandese, schierato in difesa per l'occasione, è uscito al 65' per infortunio.

E non solo: ha lasciato il campo in lacrime. Brutte immagini in vista della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.