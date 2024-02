Infortunio Danilo, cosa si è fatto in Verona-Juventus e quando rientra: le ultime

Il capitano della Juventus si è fatto male nel finale ed è rimasto in campo fino al triplice fischio: le ultime sull'infortunio.

La Juventus non sa più vincere: contro il Verona si è allungata a quattro la striscia di partite senza i tre punti per i bianconeri, costretti ad accontentarsi del 2-2 in quel del 'Bentegodi'.

A macchiare ulteriormente una serata già triste di suo ci ha pensato anche l'infortunio rimediato da Danilo nel finale di partita, motivo di preoccupazione per Allegri e i tifosi.

Le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni del difensore brasiliano, uscito più che acciaccato da un match decisamente dimenticabile sotto diversi aspetti.