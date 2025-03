Infortunio Conceiçao, l'esito degli esami: quando torna? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta

Elongazione al bicipite femorale per Francisco Conceiçao, costretto nuovamente a fermarsi: quando potrà tornare in campo il portoghese.

Francisco Conceiçao ha effettuato in mattinata gli accertamenti del caso, necessari per comprendere l'entità del guaio muscolare che lo ha colpito negli ultimi giorni. Guaio che, come anticipato domenica da Thiago Motta, non gli permetterà di giocare contro il Verona stasera.

Accertamenti tutto sommato positivi per lui e per la Juventus, che in un primo momento aveva parlato semplicemente di fastidio alla coscia destra: si tratta di elongazione del bicipite femorale. Non è stata dunque segnalata la presenza di lesioni muscolari.

Motivo per cui i tempi di recupero di Conceiçao saranno piuttosto brevi, con il figlio d'arte che salterà una manciata ridotta di partite prima di poter tornare a disposizione di Thiago Motta.