Infortunio Santiago Castro con l'Argentina, il Bologna trema: cosa si è fatto e quando torna

L'attaccante del Bologna si è fatto male alla caviglia in allenamento con l'Argentina: come sta e quando può rientrare in campo.

Nella notte è andato in scena la ‘Clasica’ del Sudamerica con l’Argentina che ha annichilito il Brasile con un netto 4-1 al Monumental, nella sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2026. A sorpresa, Santiago Castro non è andato nemmeno in panchina. L'attaccante del Bologna, infatti, ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento della vigilia, costringendo il ct Lionel Scaloni a escluderlo dalla lista dei convocati per il match. Ma come sta Castro e quali sono le sue condizioni? L'articolo prosegue qui sotto