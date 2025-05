SSC Napoli vs Cagliari

Una distrazione muscolare mette fuori causa Elia Caprile per Napoli-Cagliari: il portiere, in prestito dagli azzurri, darà forfait.

Niente Napoli-Cagliari per Elia Caprile.

Il portiere dei sardi, in prestito con diritto di riscatto (a 8 milioni) dal Napoli, non giocherà l'ultimo impegno di campionato in programma venerdì sera al 'Maradona' a causa di un infortunio.

Cos'ha Caprile? Quali sono le sue condizioni?