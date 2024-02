Infortunio per Calhanoglu, l'annuncio dell'Inter: "Leggero risentimento all'adduttore". I tempi di recupero

Stop di natura muscolare per il centrocampista turco: le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.

Presente a Lecce nella gara vinta per 4-0 dall'Inter, ma al contempo indisponibile, Hakan Calhanoglu è costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare.

Come preannunciato domenica da Simone Inzaghi al termine del match dei Via del Mare, oggi è stato il giorno degli esami strumentali per l'ex regista del Milan. Obiettivo, appunto: capire l'entità del guaio accusato alla vigilia.

Nella tarda mattinata, quindi, ecco il comunicato dell'Inter sulle condizioni di Calhanoglu.