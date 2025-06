Infortunio per Bisseck in finale di Champions: quando torna? Ci sarà al Mondiale per Club?

Niente Nations League per Bisseck, escluso dai convocati della Germania dopo l'infortunio rimediato a Monaco: ci sarà al Mondiale per Club?

Serata completamente da dimenticare quella della finale di Champions League per Yann Bisseck: oltre all'amarezza per il pesante k.o. inflitto dal PSG, il tedesco ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio rimediato pochi minuti dopo l'ingresso in campo.

Un problema di natura muscolare che, a due settimane dal via, mette in dubbio la presenza del difensore nel Mondiale per Club, a cui l'Inter parteciperà in compagnia della Juventus in rappresentanza della Serie A.

Bisseck alla fine riuscirà a rientrare tra i convocati per la rassegna iridata in terra americana?