Infortunio Bakker, tremendo k.o per l'atalantino: rottura del legamento crociato

Il giocatore dell'Atalanta si era infortunato nella giornata di giovedì: ora sarà costretto a rimanere fermo a lungo.

L'esito degli esami ha portato al peggiore dei casi: Mitch Bakker, esterno dell'Atalanta, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore in allenamento. Un k.o tremendo per il giocatore, che saluta il 2025 e potrà tornare in campo solamente nel corso del 2026.

Un'annata 2025/2026 compromessa dunque per Bakker, considerando che per infortunio del genere i tempi di base di (almeno) sei mesi spesso si dilatano per la delicato processo di guarigione con cui fare i conti.

Non c'è dubbio che Juric dovrà fare a meno di Bakker per tutto il 2025, ma il ritorno del giocatore classe 2000 diventa un'icognita anche per la prima parte del 2026. La parola d'ordine sarà una sola: pazienza, considerando che eventuali ritorni in campo frettolosi portano spesso ad una grave ricaduta di questo tipo di infortuni.