Infortunio assurdo di Koopmeiners, Gasperini: "Succede una volta ogni mille anni"

Il tecnico dell'Atalanta spiega l'infortunio dell'olandese: "Ha incrociato i tacchetti con un compagno e si è procurato un taglio profondo".

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa il match che vedrà l'Atalanta scendere in campo al Gewiss Stadium per affrontare l'Udinese.

I nerazzurri, dopo il weekend di stop forzato a causa della Supercoppa italiana che ha impedito agli orobici di scendere in campo contro l'Inter, ripartono dal match contro i friulani per dare la caccia a quel quarto posto, distante soltanto un punto.

Gasperini, per l'occasione, non potrà fare affidamento su Teun Koopmeiners, infortunatosi in allenamento e quindi non disponibile per il match contro la squadra di Cioffi.

Un'assenza dal peso specifico enorme che si somma a quella di Lookman, ancora impegnato con la Nigeria in Coppa d'Africa.