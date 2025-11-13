Pubblicità
Stefano Silvestri

Infortunio Akinsanmiro, è lussazione alla spalla: i tempi di recupero, quando torna e la data del rientro

Il centrocampista del Pisa si è fatto male nel secondo tempo della partita vinta contro la Cremonese: quante partite salta e quando potrà tornare a disposizione di Gilardino.

Il Pisa si è portato alla sosta delle nazionali nel migliore dei modi: ha battuto 1-0 la Cremonese, ha conquistato la prima vittoria in campionato e ha segnato con Touré il primo goal casalingo. Ma la brutta notizia riguarda Ebenezer Akinsanmiro.

Il centrocampista prodotto delle giovanili dell'Inter, bella sorpresa della prima parte di stagione pisana, si è fatto male a una spalla nel secondo tempo della partita: ha così chiesto il cambio e Gilardino lo ha accontentato, inserendo in campo al suo posto Piccinini.

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 novembre, Akinsanmiro ha così effettuato gli esami del caso per capire l'entità e la serietà dell'infortunio rimediato con la Cremonese: ecco cos'ha e quando potrà tornare in campo.

  • L'INFORTUNIO DI AKINSANMIRO

    Akinsanmiro ha rimediato una lussazione alla spalla destra. Il che, alla fine, può essere considerato anche accettabile dal Pisa e dallo stesso calciatore: già nei giorni scorsi le sensazioni per quanto riguarda l'infortunio erano state tutto sommato positive, considerando come dopo la sfida contro la Cremonese si fosse palesato anche lo spettro di una frattura.

    "Lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra - ha comunicato il Pisa attraverso il proprio sito ufficiale - Questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa-Cremonese in seguito a uno scontro di gioco.

    Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l’arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore".

  • I TEMPI DI RECUPERO

    I tempi di recupero di Akinsanmiro non sono stati annunciati ufficialmente dal Pisa. In ogni caso l'ex interista e sampdoriano dovrà rimanere a riposo per una ventina di giorni minimo, con possibilità di tornare in campo anche tra un mese circa.

    Il novembre di Akinsanmiro, in sostanza, è già andato in archivio: appuntamento a dicembre, presumibilmente attorno alla metà del mese.

  • QUANDO TORNA AKINSANMIRO

    Akinsanmiro potrebbe tornare in campo in occasione di Pisa-Parma, gara in programma all'Arena Garibaldi l'8 dicembre. Nel caso il suo recupero ancora non sia completo, potrebbe rivedersi qualche giorno più tardi, il 12, in Lecce-Pisa.

    Scontata invece l'assenza del centrocampista di Gilardino nelle prossime due partite di campionato, che vedranno il Pisa affrontare rispettivamente il Sassuolo in trasferta e l'Inter in casa.

  • QUANTE PARTITE SALTA AKINSANMIRO

    • Sassuolo-Pisa (Serie A) - 24 novembre
    • Pisa-Inter (Serie A) - 30 novembre

    IN DUBBIO PER...

    • Pisa-Parma (Serie A) - 8 dicembre
    • Lecce-Pisa (Serie A) - 12 dicembre
