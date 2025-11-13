Infortunio Akinsanmiro, è lussazione alla spalla: i tempi di recupero, quando torna e la data del rientro

Il Pisa si è portato alla sosta delle nazionali nel migliore dei modi: ha battuto 1-0 la Cremonese, ha conquistato la prima vittoria in campionato e ha segnato con Touré il primo goal casalingo. Ma la brutta notizia riguarda Ebenezer Akinsanmiro.

Il centrocampista prodotto delle giovanili dell'Inter, bella sorpresa della prima parte di stagione pisana, si è fatto male a una spalla nel secondo tempo della partita: ha così chiesto il cambio e Gilardino lo ha accontentato, inserendo in campo al suo posto Piccinini.

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 novembre, Akinsanmiro ha così effettuato gli esami del caso per capire l'entità e la serietà dell'infortunio rimediato con la Cremonese: ecco cos'ha e quando potrà tornare in campo.