Infortunio Arnautovic: quando torna e quante partite salta

Marko Arnautovic si è infortunato nel corso di Bologna-Inter: nella giornata di lunedì verrà sottoposto agli esami strumentali

L’Inter si ritrova costretta a fare i conti con un nuovo problema fisico occorso a Marko Arnautovic e questa volta lo fa nel momento clou della stagione.

L’attaccante austriaco infatti ha riportato in infortunio nel corso della sfida con il Bologna valida per il 28° turno di campionato.

Un problema per Simone Inzaghi in una fase dell’annata nella quale il calendario è tornato a farsi più fitto. Per Arnautovic si tratta del secondo stop stagionale, dopo quello che lo ha fermato per circa quaranta giorni tra settembre e novembre 2023.