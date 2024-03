Tutte le novità e gli aggiornamenti sugli infortunati in Serie A: quando tornano e tempi di recupero.

La sosta per le nazionali sarà importante per molti giocatori che stanno lavorando per tornare in campo.

Di seguito il punto sugli infortunati in Serie A, i tempi di recupero e le possibili date di rientro.

Tutte le novità su Zirkzee, Abraham Dybala, Provedel e agli altri ai box.