Gli infortunati del Bologna, da Castro e Odgaard a Skorupski e Ferguson: chi recupera e chi gioca contro l'Inter

Bologna vs Inter

Sono diversi i problemi di formazione di Italiano in vista del big match di Pasqua: chi può scendere in campo al Dall'Ara domenica.

Dall'entusiasmo ai dubbi. Il Bologna ci è passato in un attimo, perdendo male lo scontro diretto per la Champions League contro l'Atalanta e scivolando al quinto posto in classifica dietro ai bergamaschi e alla Juventus.

Ma i dubbi sono anche di altro tipo: riguardano i non pochi acciaccati con i quali deve fare i conti Vincenzo Italiano in vista della prossima partita di campionato, con conseguenti grattacapi su che tipo di formazione schierare in campo dal primo minuto.

Grattacapi acuiti dal valore dell'avversario che il Bologna si ritroverà di fronte domenica, a Pasqua: l'Inter, che comanda il campionato e ha appena conquistato la qualificazione alle semifinali di Champions League.

Da Castro a Odgaard, da Skorupski a Ferguson: chi recupera nel Bologna contro l'Inter? Chi, dunque, potrà essere utilizzato da Italiano nella gara in programma alle ore 18 di domenica 20 aprile?