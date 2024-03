Indagine Milan, parla Pioli: "Attorno a noi tanta serenità e tranquillità"

L'allenatore del Milan alla vigilia della sfida con lo Slavia Praga parla della situazione del club: "Ho fiducia nella società".

Il focus in casa Milan non è solo quello legato al calcio giocato, com'è noto: le perquisizioni in sede, da parte della Guardia di Finanza, hanno spostato il focus al di fuori del rettangolo verde.

In attesa che le indagini sul passaggio di proprietà dal Fondo Elliott a RedBird facciano il loro corso, i rossoneri affrontano il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga.

Un match che Stefano Pioli ha preparato andando al di là di quanto accaduto a Casa Milan.