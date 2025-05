Incredibile errore di Arnautovic al 94' di Inter-Lazio: l'austriaco si divora il potenziale goal Scudetto

Inter vs Lazio

L'attaccante dell'Inter, al quarto minuto di recupero, si divora da due passi il pallone che sarebbe potuto valere il sorpasso al Napoli.

La notte di San Siro si chiude in un mare di rimpianti per l'Inter che, due volte in vantaggio, si sono fatti raggiungere sul definitivo 2-2 dalla Lazio, vanificando così la possibilità di superare il Napoli a novanta minuti dalla fine del campionato di Serie A.

E invece, ad una giornata dalla fine, la squadra di Antonio Conte rimane padrona del suo destino con una lunghezza di margine proprio sulla formazione interista.

Rimpianti che si moltiplicano se si pensa alla clamorosa occasione sciupata dai padroni di casa in pieno recupero, quando Marko Arnautovic ha avuto sul piede il pallone del potenziale goal Scudetto.