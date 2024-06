Incontro tra il Napoli e l'agente di Di Lorenzo: in ballo c'è il futuro del capitano azzurro

Summit tra De Laurentiis, Manna e Giuffredi: prove di disgelo dopo le schermaglie delle scorse settimane.

Cominciano a entrare nel vivo i colloqui tra il Napoli e l'agente di Giovanni Di Lorenzo, attualmente impegnato in Germania con la maglia della Nazionale.

Il futuro del terzino azzurro resta in bilico, alla luce delle dichiarazioni al vetriolo di Mario Giuffredi che, in tempi non sospetti, ha ribadito la volontà del suo assistito di lasciare la squadra partenopea.

Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro: oltre a Giuffredi erano presenti anche il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis.