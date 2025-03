Incontro Fabregas-Ancelotti a Madrid per Nico Paz: alleanza Como-Real per non venderlo all'Inter

Incontro a Madrid ieri tra l'allenatore del Como e quello del Real per il classe 2004: la strategia condivisa per non cedere Nico Paz all'Inter.

Durante la pausa per le nazionali e con lo sguardo rivolto alla prossima stagione, allenatori e dirigenti sportivi iniziano a delineare le mosse di mercato in vista della prossima estate. In questo contesto, ieri giovedì si è tenuto un incontro a Valdebebas a cui hanno partecipato Carlo Ancelotti, suo figlio Davide, Manu Fernandez, direttore de La Fabrica, e Cesc Fabregas, allenatore del Como. I temi principali discussi sono stati il futuro di Nico Paz, centrocampista argentino attualmente in forza al Como, e nuovi affari sull'asse Madrid-Como, con altri calciatori nel mirino dell'ex centrocampista di Chelsea e Monaco. L'articolo prosegue qui sotto