Tuttosport - Incontro in programma tra l'agente di Vlahovic e Comolli: c'è anche l'ipotesi della risoluzione del contratto

Vlahovic al passo d'addio con la Juventus: nei prossimi giorni l'agente Ristic sarà a Torino per incontrare Comolli. Sul tavolo anche l'ipotesi della risoluzione.

I prossimi giorni saranno cruciali per il futuro di Dusan Vlahovic, sempre più ai margini di una Juventus che ha da poco chiuso il colpo Jonathan David per il reparto avanzato.

Il serbo è una sorta di separato in casa, complice anche e soprattutto un contratto in scadenza tra un anno che non sarà rinnovato: parti al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti, a partire dal club che vorrebbe disfarsi di un ingaggio oneroso come quello percepito dall'ex Fiorentina.

Novità importanti potrebbero emergere a breve: come riportato da 'Tuttosport', è infatti in programma un summit tra l'agente di Vlahovic, Darko Ristic, e il direttore generale bianconero Damien Comolli.