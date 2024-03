Colonna di fumo e fiamme a pochi passi dallo stadio del Southampton: la gara di Championship non si gioca.

Le immagini sono effettivamente impressionanti: una colonna di fumo altissima oscura la vista del St Mary's Stadium, casa del Southampton, a poche ore dal match contro il Preston North End.

Una gara che non verrà disputata, almeno per ora: perché la paura è grande e la zona va messa in totale sicurezza.

Ma cos'è successo? Cos'ha scaturito l'incredibile incendio avvenuto a due passi dallo stadio del Southampton?