Incredibile Inaki Williams: goal al Barcellona 48 ore dopo l'impegno in Coppa d'Africa

Inaki Williams è tornato in campo a 48 ore di distanza da Mozambico-Ghana: subito goal in Coppa del Re contro il Barcellona.

È ufficialmente sfumato uno degli obiettivi stagionali del Barcellona, battuto dopo i tempi supplementari dall'Athletic Bilbao ai quarti di finale di Coppa del Re.

Al 'San Mames', i blaugrana si sono arresi col punteggio di 4-2: nulla da fare per i ragazzi di Xavi, eliminati così come i rivali eterni del Real Madrid, fuori già nel turno precedente in virtù del successo dei 'cugini' dell'Atletico.

Grande protagonista di serata è stato Inaki Williams, appena rientrato dall'impegno della Coppa d'Africa col Ghana, eliminato alla fase a gironi.