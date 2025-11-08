Pubblicità
Francesco Schirru

In Serie A non si segna, nuovo record negativo? Sono già tre 0-0 consecutivi

Una rete nelle prime quattro partite dell'undicesimo turno, la Serie A è diventata la terra delle partite senz goal. Il dato con gli altri campionati è impietoso.

Nonostante manchino sei partite, la 'preoccupazione' per un nuovo dato negativo è già imperante. Dopo le prime quattro gare dell'undicesimo turno, infatti, è stato segnato un solo goal, quello che ha permesso al Pisa di Gilardino di battere l'altra neo-promossa Cremonese per il primo successo stagionale. Un risultato storico che il team toscano attendeva da tre decenni, al quale sono seguiti tre zero a zero di fila nel pomeriggio e nella serata di sabato a Como, Lecce e Torino.

Reti completamente bianche e intonse in Como-Cagliari, Lecce-Verona e Juventus-Torino - Derby della Mole che ancora una volta non sorride ai granata (un solo successo in trent'anni) - in vista dell'ultima gara del sabato tra Parma e Milan. 

La distanza tra gli altri campionati top d'Europa e la Serie A è sempre più elevata in termini di spettacolo e dunque per reti segnate in ogni turno, in ogni gara e a livello generale. Certo, lo spettacolo nel calcio è una questione soggettiva e non completamente oggettiva, ma di certo il dato negativo in termini realizzativi è reale, figlio di problemi che portano gli amanti dei match da cinque, sei, otto reti usano per supportare la propria tesi.

  • NUOVO RECORD NEGATIVO?

    Le restanti sei partite di Serie A risponderanno alla domanda che molti si stanno facendo dopo Juventus-Torino: l'undicesima giornata sarà quella con meno reti segnate nella storia del campionato a venti squadre?

    Si vedrà, ma il turno dell'8-9 novembre sembra essere già sulla buona strada, soprattutto considerando il record storico fatto registrare appena un mese fa. Nel settimo turno di questo campionato, infatti, si sono segnate appena undici reti in totale, come mai prima.

    A ottobre furono quattro gli 0-0 totali, mentre nell'attuale turno sono già tre nei primi quattro incontri. Certo, con sei match ancora da disputare potrebbe succedere di tutto, ma il dato del sabato risulta già essere fortissimo.

  • LA SERIE E GLI ALTRI TORNEI BIG

    In Serie A sono stati segnati fin qui 228 goal, con una media di 2.2 reti a incontro. Lo scorso anno, nell'intero torneo, la media finale fu di 2.56, per un totale di 973 goal realizzati. E negli altri campionati?

    Relativamente a questa stagione la Premier è a 2.68 reti a incontro, mentre lo scorso anno il dato totale superò le 1.1100 marcature (1.115). Anche la Liga si trova a 2.68 fin qui, con 995 totali nell'intero 2024/2025.

    Ben 2.93 per la Ligue 1 in questi primi due mesi e mezzo e un dato da 911 totale da considerare però in un torneo a 18 squadre. Lo stesso numero di team in massima serie che presenta la Bundesliga, prima per media nel 25/26 (3.13) e nella scorsa stagione (3.21).

  • RADICI STORICHE E NON

    La stessa frase si tramanda continuamente, come un mantra: in Serie A si segna poco. Sì, l'Italia è sempre stato il paese difensivista, in cui la tattica per evitare di prendere goal l'ha sempre fatta da padrone. Ma si trattava di una A con grandi dribblatori, cecchini, giocatori in gradi creare occasioni su occasioni.

    Se un tempo i pochi goal segnati erano dovuti soprattutto al maniacale lavoro difensivo, ora i dati negativi davanti alla porta sono dovuti all'incapacità di dribblare, alla scarsa precisione, alle poche occasioni create. Nessuno fa peggio della Serie A nei cinque grandi tornei, lo dicono le statistiche di questi primi turni.

    Perché in Italia si segna poco? Ebbene, manca precisione, capacità di dribblare. Ma non solo. 

    Sì, perchè ad influire pesantemente sui dati realizzativi negativi sono anche le decisioni delle piccole, sempre in trincea per evitare di prendere goal. E come dar torto a chi decide di operare in questo modo? La differenza di budget tra le primissime e tutte le altre è talmente enorme che per reggere si deve cercare semplicemente di resistere, per poi approfittare di quell'unico buco lasciato dalla grande di turno.

  • LE PARTITE DELL'11ESIMO TURNO

    • Pisa-Cremonese 1-0
    • Como-Cagliari 0-0
    • Lecce-Verona 0-0
    • Juventus-Torino 0-0
    • Parma-Milan, sabato ore 20:45
    • Atalanta-Sassuolo, domenica ore 12:30
    • Bologna-Napoli, domenica ore 15:00
    • Genoa-Fiorentina, domenica ore 15:00
    • Roma-Udinese, domenica ore 18:00
    • Inter-Lazio, domenica ore 20:45
