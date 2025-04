In quale coppa europea giocherà la Juve nel 2025? La situazione, spiegata

Ultime giornate di Serie A, la Juventus tra Champions, Europa League e Conference: cosa serve per qualificarsi e il regolamento a pari punti.

Nel giro di un mese, la Serie A 2024/2025 sarà conclusa. Tra le squadre ancora in enorme dubbio sul proprio futuro, ovvero sulla possibile qualificazione ad una coppa europea, c'è anche la Juventus di Tudor, alle prese con un limbo da cui non si sa in che modo uscirà: Champions, Europa League e Conference sono le opzioni, con la risoluzione del dilemma nel corso di maggio.

Fuori da Coppa Italia e Champions League nel corso dell'annata, la Juventus può qualificarsi alle coppe europee 2025/2026 solamente passando tramite il campionato, dunque ottenendo la miglior posizione possibile per poter giocare in Champions, Europa League e Conference.

Ma come è messa la Juventus? Quanti punti servono per ottenere una qualificazione? Vediamo di spiegare la situazione e in che modo impatterà sulla squadra bianconera un'eventuale parità di punti in classifica.