In arrivo il documentario sul Liverpool: racconterà l'ultimo anno di Klopp

Telecamere accese in casa Liverpool: il documentario racconterà l'ultimo anno del tecnico tedesco alla guida dei Reds.

La stagione 2023/24 del Liverpool sarà l'ultima di Jurgen Klopp sulla panchina dei Reds.

L'allenatore tedesco, al timone del club inglese dall'ottobre del 2015, ha di recente annunciato il suo addio a fine stagione dopo aver riportato la squadra ai vertici del calcio nazionale e non solo, vincendo tutto in Inghilterra, in Europa e nel Mondo.

Quella in corso, dunque, non sarà una stagione come le altre. E per questo motivo, il Liverpool ha deciso di congedarsi in grande stile dal suo condottiero: realizzando un documentario che ripercorrerà le fasi più importanti e i retroscena dell'ultimo anno dell'allenatore tedesco alla guida del Liverpool.